Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Lucioni: «Pubblico straordinario, questo gruppo ci tiene e ci terrà fino alla fine»

Intervenuto in conferenza stampa Fabio Lucioni ha commentato la vittoria contro la Sampdoria e il passaggio del turno.

Ecco le sue parole:

«La vittoria contro il Sudtirol ci ha dato fiducia, abbiamo lavorato in una settimana un po’ più tranquilli. Dovevamo gestirla nei 90’ perché non pensavamo mai di mandare la gara al 120’. L’abbiamo preparata così con aggressività. Nel secondo tempo loro hanno provato a reagire e siamo stati bravi a fare il secondo gol. ora gioiamo ma dobbiamo già pensare al Venezia. C’è da pensare al Venezia che sta arrivando. In cerchio dopo la gara? L’abbiamo fatto anche nello spogliatoio, questo è un gruppo che ci ha sempre tenuto, ci tiene e ci terrà fino alla fine. Il gruppo ha raccolto fino ad oggi anche meno di quello che poteva meritare, ma alla lunga abbiamo dovuto accettare il verdetto del campionato e rimboccarci le maniche affinché questi playoff possano regalare qualcosa di straordinario. Io ho sempre detto che si è sempre lavorato ininterrottamente per cercare di trovare soluzioni alle problematiche sorte durante l’anno, non sempre riesci a superarle ma siamo sempre stati uniti. Spettatotri? Sono stati straordinari perché si aspettavano, come noi, durante il campionato un risultato differente. Avevamo iniziato con altri obiettivi, però sono stati bravi quanto noi ad azzerare le gare giocate e pensare che da oggi potesse cominciare un altro mini campionato. Abbiamo ripagato a pieno la loro fiducia disputando una grand gara».