Palermo-Sampdoria 2-0. I “top e flop” del match

Un grande Palermo non delude un Renzo Barbera da record e dalle grandi occasioni nella partita più importante della stagione. I rosanero si impongono per 2 a 0 sulla Sampdoria grazie alla doppietta di Diakité e volano alle semifinali dei play-off. Prestazione solida, compatta, propositiva incoraggiante per gli uomini di Mignani, i quali concedono qualche occasione ai blucerchiati solo nella seconda parte del secondo tempo, tenendo comunque sotto controllo la partita. Segnali sicuramente incoraggianti in vista del doppio confronto del Venezia, gare in cui, stavolta, il Palermo non ha il doppio risultato a favore ed è chiamato a superare un ostacolo ancora più difficile. Tuttavia, con l’atteggiamento mostrato stasera, i rosanero possono davvero sognare.

Di seguito “I top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

LUCIONI: Sono le sue partite, le sente e non le teme. Ha grande esperienza, la fa valere tutta guidando a dovere il reparto difensivo e tenendo a bada gli attaccanti della Sampdoria anticipandoli quasi sempre.

DIAKITÈ: MVP del match. È soprannominato il ‘Ninja’ e ha dimostrato il perché lottando contro tutto e tutti siglando le due reti dei rosa. Entrambi i gol di destro ed entrambi al volo. Il primo è stato più difficile perché era una semi mischia in area e ha calciato di prima intenzione, nel secondo è stato bravo a staccarsi dalla marcatura dell’avversario e calcia.

IL FLOP

INSIGNE: Sbaglia, clamorosamente, due gol. Il primo da due passi all’8′ con tanta visuale davanti a sé e che avrebbe indirizzato la partita. Al 26′ ha un’altra occasione con un tiro da fuori, ma spreca la manda alta. Cala nella ripresa.

