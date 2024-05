Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Lucioni: «Testa al Venezia, i tifosi possono essere l’arma in più»

Intervenuto in conferenza stampa Fabio Lucioni ha commentato la vittoria contro la Sampdoria e il passaggio del turno.

Ecco le sue parole:

«Quando le pressioni sono alte le aspettative aumentano e in una piazza così gloriosa bisogna sorreggere e reggere queste pressioni. Per lunghi tratti abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni, ma siamo sempre stati uniti insieme ai tifosi e alla società. Devo dire che i risultati si possono iniziare ad intravedere, fermo restando che dobbiamo essere bravi a gioire per pochi minuti e pensare alla gara contro il Venezia, pensando che i tifosi possono essere l’arma in più. Ogni partita ha la propria storia, credo che dobbiamo essere bravi a ragionare nei due incontri. Abbiamo un piccolissimo vantaggio di giocare la prima in casa, dobbiamo cercare di portare dalla nostra il risultato se così non dovesse essere dobbiamo giocarci tutto nel ritorno. Dobbiamo fare qualcosa in più perché con i pareggi passano loro. Loro verranno con dei giorni in più di lavoro perché non hanno giocato ma in questo momento conta l’aspetto mentale perché in gare così importanti le energie le trovi

La mia figura come quella di Matteo o Insigne che non giocava da mesi e questa sera ha giocato più di 60’ con grande intensità, dando una grande mano. Con la sua esperienza Roberto sa quando forzare una giocata, io cerco di dare qualche indicazione dall’alto della mia esperienza mi sono caduti i capelli (ride, ndr). Dobbiamo dare consapevolezza ad un gruppo che è cresciuto che quando gioca certe gare ci mette gli attributi come sempre. Ivan? Ha sempre lavorato cercando di farsi trovare pronto, si avvicina ai 34 anni. ci porta esperienza, ma quando ti alleni bene e sei chiamato in causa ed entri a freddo fai bella figura. complimenti a lui e al gruppo che lavora sempre cercando di raggiungere risultati importanti».