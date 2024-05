Palermo-Sampdoria 2-0: le pagelle del match

Un Palermo davvero ottimo, davanti oltre 32mila spettatori, supera la Sampdoria con il risultato di 2-0 e si aggiudica il primo turno dei playoff, autore delle due marcature il terzino Salim Diakité che ha sbloccato la gara al 43′ e raddoppiando al 47′. I rosa, dunque, si aggiudicando il passaggio del turno e lunedì affronteranno al Barbera il Venezia, con il ritorno che sarà in “Laguna” venerdì. Di seguito le pagelle del match:

DESPLANCHES 6,5: Ha qualche difficoltà quando la squadra prova a costruire dal basso perché con i piedi non ha la stessa qualità di Pigliacelli, in area comanda sempre lui.

GRAVES 6: Gara ordinata la sua, non va mai in sofferenza pur avendo da marcare un attaccante come Borini.

LUCIONI 7: Sono le sue partite, le sente e non le teme. Ha grande esperienza, la fa valere tutta guidando a dovere il reparto difensivo e tenendo a bada gli attaccanti della Sampdoria anticipandoli quasi sempre.

CECCARONI SV: È sfortunato perché era rientrato dopo l’assenza per infortunio contro il Sudtirol, oggi gioca solo 19′ perché è costretto ad uscire per infortunio.

Dal 19′ MARCONI 7: Entra praticamente a freddo in un match che chiede concentrazione e lucidità, lui non ha paura ed è insuperabile. In Serie C è già stato l’eroe dei playoff, chissà…

DIAKITÈ 8: MVP del match. È soprannominato il ‘Ninja’ e ha dimostrato il perché lottando contro tutto e tutti siglando le due reti dei rosa. Entrambi i gol di destro ed entrambi al volo. Il primo è stato più difficile perché era una semi mischia in area e ha calciato di prima intenzione, nel secondo è stato bravo a staccarsi dalla marcatura dell’avversario e calcia.

SEGRE 7: In mediana un mastino, lotta, recupera una quantità infinita palloni, corre per tutti e 90′, non si risparmia e fa da schermo alla difesa.

RANOCCHIA 6,5: Fino all’ingresso di Gomes è il gestore dei palloni e questa sua posizione gli fa perdere peso in fase offensiva

Dal 78′ HENDERSON SV: Pochi minuti, giusto quelli di servire l’assist per Di Francesco che sigla il gol del 3-0 annullato per fuorigioco.

LUND 6,5: Serve un cross al bacio per Diakité che il compagno deve spingere solo dentro. Molto attento in copertura, non rischia mai di essere messo in difficoltà.

INSIGNE 6: Sbaglia, clamorosamente, due gol. Il primo da due passi all’8′ con tanta visuale davanti a sé e che avrebbe indirizzato la partita. Al 26′ ha un’altra occasione con un tiro da fuori, ma spreca la manda alta. Cala nella ripresa.

BRUNORI 7: Sotto porta si vede poco perché gioca un po’ più lontano rispetto al solito, ma quando ha la sfera tra i piedi è sempre pericoloso. Anche lui, da buon capitano, lotta tantissimo. Fa un numero clamoroso su Gonzalez e si trova a tu per tu con Stankovic.

Dal 78′ MANCUSO SV: Freschezza in avanti per i minuti finali e sfiora la rete del 3-0.

SOLERI 7: Si muove molto su tutto il fronte offensivo e per la prima volta da quando è in rosa, forse, gioca da attaccante centrale. Ha, anche lui, una grande occasione ma non riesce a sfruttarla bene colpisce di testa ma è debole e Stankovic era sulla traiettoria. Anche nella ripresa va vicino al gol, ma Yepes ferma tutto quasi sulla linea.

Dal 77′ DI FRANCESCO SV: Imprevedibilità e velocità al reparto offensivo nei minuti finali, segna anche il gol del 3-0 che viene annullato per fuorigioco.

GOMES 6: Pochi minuti per lui in mediana, porta freschezza e gestisce qualche pallone

MIGNANI 6,5: Prepara la partita in maniera perfetta e non si adagia sui due risultati a favore su tre. La squadra non va mai in sofferenza e amministra anche il doppio vantaggio.