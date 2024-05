Playoff Serie B: Palermo in semifinale contro il Venezia. Date e regolamento

Il Palermo ha battuto 2-0 la Sampdoria al “Renzo Barbera” passando così il primo turno playoff di serie B. La squadra di Mignani dopo un’ottima prestazione contro i doriani conquista l’accesso alle semifinali dove incontrerà il Venezia. Gara di andata prevista per lunedì sempre in casa, mentre il ritorno venerdì prossimo in trasferta.

LE DATE

Lunedì 20 maggio ore 20:30: Palermo-Venezia

Venerdì 24 maggio ore 20:30: Venezia-Palermo

IL REGOLAMENTO

Le semifinali si giocano fra la 3ª classificata della stagione regolare contro la vincente del match fra la 6ª e la 7ª e fra la 4ª classificata e la vincente del match fra la 5ª e l’8ª in partite di andata e ritorno. Le gare di ritorno si disputeranno in casa delle due squadre meglio posizionate in classifica nella stagione regolare.

In caso di parità di punteggio dopo 180 minuti, si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica. Non è dunque prevista la disputa dei tempi supplementari.