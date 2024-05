Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Diakité: «Testa al Venezia, noi ci crediamo»

Il calciatore rosanero Salim Diakité ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” subito dopo il fischio finale contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Io ho voluto fortemente venire a Palermo, sapevo che era così, avevo bisogno di essere caricato e ho voluto Palermo. Una partita devi provare a vincerla, non puoi farla per difenderti. Siamo ai quarti di playoff davanti a 32mila tifosi devi giocare per vincere. Noi ci crediamo, sappiamo com’è il calcio, testa bassa e lavoriamo, pensiamo al Venezia»