Playoff serie B Palermo-Sampdoria, Mignani: «Abbiamo vinto la gara più importante della stagione, complimenti ai ragazzi»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” esprimendosi in merito alla vittoria contro la Sampdoria e al passaggio del turno.

Ecco le sue parole:

«Queste sono partite in cui non puoi pensare di tenere il risultato, i ragazzi hanno avuto atteggiamento giusto, questa ad oggi è la più importante del nostro campionato, faccio i complimenti ai ragazzi. Diakité bomber? È stato bravo, ha capitalizzato due occasioni calciando molto bene la palla, i ragazzi avevano voglia di andare avanti, aggredire la Sampdoria, sono stati veramente bravi. Esonero al Bari se era in zona playoff? Non voglio parlare di quella situazione è una parentesi chiusa, sono affezionato al Bari ma ora sono al Palermo e penso al Palermo. Comunque no, non eravamo in zona playoff».