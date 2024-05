Playoff Serie B Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Con l’entusiasmo del Barbera e la pressione siamo andati in sofferenza»

Andrea Pirlo ha parlato in merito alla sconfitta contro il Palermo ai microfoni di “Sky Sport”.

Ecco le sue parole:

«Non l’abbiamo approcciata come l’avevamo preparata in settimana, sapevamo che avrebbero fatto una gara aggressiva, ci siamo fatti travolgere dall’entusiasmo della gente e dalla pressione, quindi siamo andati in sofferenza. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo pagato due disattenzioni che ci sono costate la partita. È stata una stagione lunga, faticosa, siam partiti con tante difficoltà. Dopo la passata stagione non era tutto così bello e limpido, siamo riusciti a venire fuori da tante situazioni negative. Dispiace per i tifosi perche meritavano un altro finale di stagione. Allegri? Ho altri pensieri per la testa, non è stata una bella serata, preferisco non parlare di altri argomenti».