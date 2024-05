Palermo, ultime sette giornate da incubo. Si marcia a ritmo retrocessione

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e le ultime sette giornate trascorse da incubo.

Il Palermo sta attraversando un periodo estremamente difficile nel campionato, con una serie di risultati negativi che stanno minando seriamente le sue aspirazioni stagionali. Dopo aver iniziato la stagione con la prospettiva di competere per la promozione diretta in Serie A, la squadra siciliana si trova ora impantanata in una crisi di risultati che ha visto raccogliere solo 3 punti nelle ultime sette partite, frutto di prestazioni sottotono contro squadre che, sulla carta, erano considerate alla sua portata.

Questo crollo in classifica è particolarmente frustrante considerando che, fino a poche giornate fa, il Palermo stava ancora lottando per posizioni di vertice. Le difficoltà hanno avuto inizio con una serie di partite contro avversari diretti, come evidenziato dalla sconfitta in casa contro il Venezia e dalla dolorosa sconfitta per 4-3 contro il Pisa, che ha segnato la fine dell’era di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo.

L’arrivo del nuovo allenatore, Mignani, non ha portato la svolta sperata. Sotto la sua guida, il team non ha migliorato le proprie prestazioni, continuando a soffrire sia in fase offensiva che difensiva, con una media di quasi due gol subiti a partita e solo un gol fatto a partita.

Ora, con i play-off alle porte, il Palermo deve trovare rapidamente una soluzione per invertire questo trend negativo. La squadra ha bisogno di riscattarsi e di tornare a mostrare il tipo di calcio che aveva suscitato speranze di promozione all’inizio della stagione. Tuttavia, con una difesa che fatica a mantenere la porta inviolata e un attacco che stenta a concretizzare, la sfida sembra ardua.

L’ultimo scontro diretto in campionato contro l’Ascoli rappresenta un’opportunità cruciale per il Palermo di recuperare fiducia e momentum. Una vittoria potrebbe non solo migliorare la morale della squadra, ma anche fornire un impulso psicologico importante in vista dei play-off, dove tutto può ancora succedere. La speranza per i tifosi e per la squadra è che il Palermo possa trovare il modo di superare questo momento difficile e riacquistare la forma che lo aveva reso uno dei protagonisti del campionato.