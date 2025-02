Palermo, affare fatto per Pohjanpalo: scambio documenti in corso!

Il Palermo chiude un colpo importante per l’attacco: Joel Pohjanpalo sarà un nuovo giocatore rosanero. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, lo scambio dei documenti tra i club è in corso e il contratto dell’attaccante finlandese sarà valido fino al 30 giugno 2029.

L’operazione si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro, con il giocatore che percepirà 1,7 milioni netti a stagione + bonus. In caso di promozione in Serie A, l’ingaggio salirebbe a 2 milioni netti.

Dopo le ultime stagioni da protagonista con la maglia del Venezia, Pohjanpalo è pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra di Alessio Dionisi, portando esperienza e qualità sotto porta.