Di Marzio: “Sassuolo, salta il trasferimento di Basic”

In questi ultimi giorni sembrava fatta per il passaggio di Toma Basic dalla Lazio al Sassuolo. I neroverdi, però, sembrano intenzionati a rinforzare il centrocampo con Luca Mazzitelli, che ha già vestito la maglia degli emiliani. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, è saltata la trattativa tra il Sassuolo e biancocelesti. Invece, per quanto riguarda il ritorno dell’ex giocatore del Frosinone, si attende l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve.

