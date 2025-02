Pedullà: “Salernitana, sprint per Henry e Zuccon”

La Salernitana si appresta a concludere la sessione di calciomercato invernale con altri due innesti. I granata, infatti, avrebbero accelerato per quanto riguarda gli arrivi di Thomas Henry e Federico Zuccon. Il primo, in prestito al Palermo e di proprietà del Verona, ha deciso di sposare il progetto dei campani, in quanto chiuso da Brunori e Le Douaron dall’arrivo di Pohjanpalo. Il giovane centrocampista, invece, arriverà dall’Atalanta dopo essersi messo in mostra con la maglia della Juve Stabia in questa prima parte di stagione. A riportarlo è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato.

