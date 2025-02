Ex rosa, sfuma il passaggio di Lucca all’Atalanta. Pedullà: “No definitivo da parte dell’Udinese”

Autore con nove reti in campionato, Lorenzo Lucca sta trascinando l’Udinese verso una salvezza tranquilla. Le prestazioni dell’ex giocatore del Palermo non sono passate inosservate. Infatti, dopo l’ennesimo infortunio di Gianluca Scamacca, l’Atalanta avrebbe avviato dei contatti con i bianconeri per provare ad acquistare l’attaccante classe 2000. Come riporta Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato, i bergamaschi hanno però ricevuto il no definitivo dall’Udinese, che non avrebbe il tempo per trovare un valido sostituto. Inoltre c’era distanza tra domanda e offerta. I nerazzurri erano pronti ad offrire circa 25 milioni di euro, mentre i friulani ne chiedevano 30 più 5 di bonus.

Continue Reading