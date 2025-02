Di Marzio: “Salernitana-Zuccon, affare in chiusura”

Dopo la cessione di Giulio Maggiore al Bari, la Salernitana è pronta ad accogliere un nuovo centrocampista. Col trasferimento di Dario Saric dal Palermo al Cesena, i granata hanno messo gli occhi in casa Juve Stabia, dove Federico Zuccon si sta mettendo ben in mostra in questa stagione. Il giovane talento, arrivato alle vespe in estate dall’Atalanta con la formula del prestito, si appresta a cambiare maglia in queste ultime ore di calciomercato invernale. Infatti la Juve Stabia e il club bergamasco stanno definendo gli ultimi dettagli, per cui la trattativa è in chiusura. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato.

