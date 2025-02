TMW: “Brescia, contatti col Pescara per Merola. La situazione”

Protagonista con la maglia del Pescara nella prima parte di stagione, Davide Merola potrebbe cambiare maglia in queste ultime ore di mercato. Dopo aver rifiutato le proposte arrivate da Avellino e Trapani, l’attaccante degli abruzzesi è disposto a trasferirsi solo in categorie superiori. Motivo per il quale – riporta TuttoMercatoWeb.com – il Brescia ci sta provando con insistenza, che ha proposto un prestito con obbligo di riscatto ai biancazzurri: si attende la risposta dei biancoazzurri, con le ipotesi Sparta Rotterdam e Bari oramai sfumate.

