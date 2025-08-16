Palermo, accordo con il Cagliari per Veroli: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo ha trovato l’accordo con il Cagliari per Davide Veroli. Il difensore classe 2003 si trasferirà in rosanero con la formula del prestito, che diventerà obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Il club siciliano, dopo settimane di contatti, ha chiuso l’operazione nelle ultime ore e si prepara così ad accogliere un rinforzo importante per la difesa a disposizione di Filippo Inzaghi.

