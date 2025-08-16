Cesena, Mignani su Klinsmann: «Spero resti, ma dipende dalle offerte»

Prima gara ufficiale della stagione per il Cesena, che domenica sera alle 20.45 accenderà i riflettori del Manuzzi per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Pisa (diretta su Canale 20 Mediaset).

Alla vigilia, Michele Mignani ha presentato così la sfida: «Il Pisa l’anno scorso ha stravinto con merito il campionato e in estate, pur cambiando allenatore, ha mantenuto la base. Per noi è un test importante a cinque giorni dall’inizio del campionato».

Il tecnico non ha evitato i temi di mercato, a partire da alcuni singoli: «Non siamo certo completi come rosa, ma sono contento perché i nuovi si sono inseriti molto bene. Arrigoni sta bene, da quando è con noi non ha saltato un allenamento e in breve tempo sarà al 100%. Blesa è stato una sorpresa: è un ragazzo introverso ma si è inserito benissimo, è un attaccante moderno che ha fisicità, velocità e buona tecnica. Mi ha stupito perché ha impiegato pochissimo a capire le mie richieste».

Palermo, sfuma Klinsmann: il Cesena dice no, arriva Joronen

Su Jonathan Klinsmann, inseguito dal Palermo, Mignani ha lasciato aperta la porta: «A inizio settimana mi avevano detto che rimaneva, io spero che resti, ma se arriva una proposta irrinunciabile ci sta che la società possa cederlo. È una situazione che stiamo vivendo serenamente».