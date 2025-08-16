Venezia, Antonio Candela passa allo Spezia: operazione con obbligo di riscatto

Movimento in uscita per il Venezia. Il club lagunare ha ufficializzato la cessione di Antonio Candela allo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a favore del club ligure.

Il difensore classe 2000 lascia l’arancioneroverde dopo due stagioni intense: dal suo arrivo nell’estate 2022 ha collezionato 86 presenze complessive, impreziosite da 3 gol e 7 assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Determinante anche il suo contributo alla promozione in massima serie nella stagione 2023/24.

Il Venezia ha salutato Candela con un messaggio di ringraziamento per la professionalità e l’impegno mostrati, augurandogli il meglio per la nuova avventura.