Venezia, Antonio Candela passa allo Spezia: operazione con obbligo di riscatto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Movimento in uscita per il Venezia. Il club lagunare ha ufficializzato la cessione di Antonio Candela allo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a favore del club ligure.

Il difensore classe 2000 lascia l’arancioneroverde dopo due stagioni intense: dal suo arrivo nell’estate 2022 ha collezionato 86 presenze complessive, impreziosite da 3 gol e 7 assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Determinante anche il suo contributo alla promozione in massima serie nella stagione 2023/24.

Il Venezia ha salutato Candela con un messaggio di ringraziamento per la professionalità e l’impegno mostrati, augurandogli il meglio per la nuova avventura.

Ultimissime

Venezia, Antonio Candela passa allo Spezia: operazione con obbligo di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Cavese, colpo d’esperienza: ufficiale l’arrivo di Thiago Cionek

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Palermo, sfuma Klinsmann: il Cesena dice no, arriva Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

“MI HA CHIAMATO GATTUSO”: passaggio di consegne in Nazionale | Lo ha rivelato l’ex Ct

Marco Bianchetti Agosto 16, 2025
Gasperini

Lascio il calcio, vado a commentare in Tv: Roma sotto choc | Il difensore era una leggenda

Marco Bianchetti Agosto 16, 2025