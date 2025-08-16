Cavese, colpo d’esperienza: ufficiale l’arrivo di Thiago Cionek

Innesto di spessore per la difesa della Cavese. Il club campano ha annunciato sui propri canali ufficiali l’ingaggio di Thiago Cionek, difensore classe ’86 con una lunga carriera tra Serie A e Serie B.

Il centrale italo-brasiliano, reduce dall’esperienza con l’Avellino culminata con la promozione in cadetteria, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Con i “lupi” ha collezionato 12 presenze nell’ultima stagione.

Cionek porta in dote quasi 500 partite tra i professionisti e un curriculum internazionale di rilievo: con la nazionale polacca ha disputato Euro 2016 e i Mondiali di Russia 2018. In Italia ha vestito le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina e, appunto, Avellino.

Un rinforzo di assoluta esperienza per la Cavese, che punta a fare della solidità difensiva uno dei suoi punti di forza nel campionato di Serie C.