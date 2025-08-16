Palermo, sfuma Klinsmann: il Cesena dice no, arriva Joronen

Jonathan Klinsmann resterà al Cesena. A riportarlo è il Corriere di Romagna, che sottolinea come sia andato a vuoto anche il secondo assalto del Palermo. I rosanero, dopo aver riallacciato i contatti nelle scorse ore, hanno presentato una nuova proposta economica al club romagnolo, ma senza successo.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Romagna, la contro-offerta del Palermo – «un milione di euro subito più un paio di bonus da 250mila euro ciascuno» – non è stata ritenuta sufficiente dal board bianconero. Da qui la decisione definitiva: Klinsmann non si muove e difenderà ancora la porta del Cesena nella prossima stagione.

Il quotidiano romagnolo spiega inoltre che il club ha tolto «una volta per tutte» il portiere statunitense dal mercato e, nelle prossime settimane, avvierà con lui i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Di conseguenza il Palermo vira con decisione su Jesse Joronen. Come evidenziato dal Corriere di Romagna, il portiere finlandese firmerà già in giornata un contratto di un anno con il club siciliano.