Palermo, sfuma Klinsmann: il Cesena dice no, arriva Joronen

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Jonathan Klinsmann resterà al Cesena. A riportarlo è il Corriere di Romagna, che sottolinea come sia andato a vuoto anche il secondo assalto del Palermo. I rosanero, dopo aver riallacciato i contatti nelle scorse ore, hanno presentato una nuova proposta economica al club romagnolo, ma senza successo.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Romagna, la contro-offerta del Palermo – «un milione di euro subito più un paio di bonus da 250mila euro ciascuno» – non è stata ritenuta sufficiente dal board bianconero. Da qui la decisione definitiva: Klinsmann non si muove e difenderà ancora la porta del Cesena nella prossima stagione.

Il quotidiano romagnolo spiega inoltre che il club ha tolto «una volta per tutte» il portiere statunitense dal mercato e, nelle prossime settimane, avvierà con lui i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Di conseguenza il Palermo vira con decisione su Jesse Joronen. Come evidenziato dal Corriere di Romagna, il portiere finlandese firmerà già in giornata un contratto di un anno con il club siciliano.

Ultimissime

Palermo, sfuma Klinsmann: il Cesena dice no, arriva Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

“MI HA CHIAMATO GATTUSO”: passaggio di consegne in Nazionale | Lo ha rivelato l’ex Ct

Marco Bianchetti Agosto 16, 2025
Gasperini

Lascio il calcio, vado a commentare in Tv: Roma sotto choc | Il difensore era una leggenda

Marco Bianchetti Agosto 16, 2025

Palermo, a Cremona il debutto della nuova maglia da trasferta: nero e rosa dal sapore retrò

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025

Bianchi: «Simeone può convivere con Zapata. Il Torino ha lasciato scappare talenti come Corona»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2025