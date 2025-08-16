Hellas Verona, Zanetti non ha dubbi: «Montipò resta il portiere titolare»

Paolo Zanetti ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Audace Cerignola. Il tecnico dell’Hellas Verona si è soffermato sul mercato e sul grave infortunio di Suslov, senza nascondere la necessità di rinforzi: «Non vedo il motivo per cui non debbano arrivare almeno 5 giocatori. Sono partiti elementi importanti, abbiamo un ds di altissimo livello e un presidente che ha parlato della volontà di fare una squadra forte. Non sono preoccupato, piuttosto sarebbe stato meglio avere la rosa completa prima dell’inizio delle partite. Ma lamentele da parte mia non ci saranno mai. La salvezza deve arrivare a giugno, ci mettiamo a testa bassa a lavorare».

Sul rinnovo di Montipò, Zanetti ha ribadito le gerarchie: «Abbiamo fiducia in Lorenzo, è fuori discussione. Vediamo se avrà bisogno di minuti, ma il portiere del campionato è lui».

Infine, i ruoli da rinforzare: «Serve un centrale come Coppola, dobbiamo rimpiazzare Tchatchoua e il suo vice, dobbiamo sostituire Duda e un centravanti. I ruoli sono chiari. Per Suslov valuteremo a breve. Bernede può fare il play, andiamo avanti in questa direzione. Abbiamo lavorato su due sistemi di gioco, 3-5-2 e 3-4-2-1, in base anche agli attaccanti che arriveranno dal mercato».