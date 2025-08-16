Tradimento Inter: HO SCELTO ANTONIO CONTE | Tifosi sconvolti dalla scelta dell’attaccante

Si va allo “scontro totale” con l’Atalanta, fra strappi e ricuciture: ma adesso c’è un’altra possibilità

La telenovela si arricchisce con nuovi capitoli. La “serie” in questione è, naturalmente, quella riguardante Ademola Lookman e lo scontro totale con l’Atalanta. Una frattura che non è esplosa all’improvviso, ma è il frutto di piccoli strappi e continue ricuciture che, col passare delle settimane, hanno lasciato segni profondi.

In tanti sottolineano che il giocatore sembra aver oltrepassato il “limite”, mettendo in discussione rapporti costruiti negli anni. Gian Piero Gasperini e la Dea avevano dato la svolta alla sua carriera, trasformandolo in attaccante decisivo e grande protagonista di notti europee, oltre, naturalmente, a prestazioni che lo hanno reso un beniamino dei tifosi. Le cose, nonostante tutto, nel calcio cambiano a velocità stratosferiche.

C’è da dire, prima di andare alle news dell’ultima ora, che Lookman è finito secondo il parere di tanti, “in fuorigioco” non solo sul campo, ma anche nella gestione del suo rapporto con il club. Ha esagerato, forse, e qualcuno parla apertamente di una mancanza di rispetto verso la società che lo ha lanciato ai massimi livelli. Questo non cancella il suo valore, ma complica le dinamiche di un mercato già incandescente. Il futuro dell’attaccante resta incerto, e nelle stanze delle trattative si respira un’aria tesa. In molti continuano a pensare che l’Inter sia obbligata a portarlo a Milano, anche a costo di forzare la mano.

Il nodo centrale resta economico. L’offerta nerazzurra (42 milioni di euro più 3 di bonus, ndr) non basta per convincere l’Atalanta, che continua a mantenere la sua valutazione senza fare sconti. Questa rigidità rischia di prolungare lo stallo fino agli ultimi giorni di mercato, con possibili effetti negativi sulla programmazione della Dea e sui piani di Marotta. Un braccio di ferro in piena regola, in cui ogni mossa pesa come una finale. E intanto, il giocatore si trova in Inghilterra, come riportato da TuttoAtalanta: ha lasciato il Portogallo per rientrare nella sua abitazione, in attesa di sviluppi. La volontà di cambiare aria è chiara da settimane, ma la controparte resta ferma. Questo scenario apre interrogativi pesanti sul destino di un’operazione che, fino a poco tempo fa, sembrava in discesa.

Dal muro contro muro alle nuove pretendenti

Il tempo scorre e l’Inter non può permettersi di restare bloccata su un unico obiettivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lookman è una priorità assoluta, ma in viale della Liberazione sono consapevoli che bisogna avere un piano B. Tra i nomi sondati c’è Jadon Sancho, pronto a lasciare il Manchester United per circa 20 milioni di euro. Non mancano altri profili interessanti, da Christopher Nkunku a Karim Adeyemi, che potrebbero essere aggredibili a determinate condizioni di mercato.

La strategia dell’Inter sarà decisiva: insistere fino all’ultimo su Lookman o virare con decisione su un’alternativa? Il rischio di rimanere a mani vuote è concreto, e la dirigenza non può permetterselo, soprattutto considerando l’inizio imminente della nuova stagione.

I nuovi scenari e il “tradimento” all’Inter

Nel calcio, tuttavia, tutto è come detto in continuo mutamento, ed è proprio dell’ultima ora uno spiraglio che si sarebbe aperto per la partenza. Fra i tifosi dell’Inter qualcuno vedrebbe già la nuova chance come una sorta di “tradimento”: come è stato rivelato dal quotidiano QS, nella trattativa si sarebbe infatti inserito anche il Napoli di Antonio Conte. Sarebbero proprio gli azzurri ad aver fiutato l’occasione, e proveranno a sfruttare lo stallo tra Inter e Atalanta per tentare il colpo.

Lookman, nel frattempo, mentre si allena da solo, a Londra, mantiene la forma e aspetta il segnale giusto, ma sembrerebbe che la destinazione Napoli sia una delle più gradite dall’attaccante. Una mossa, da parte della squadra di Conte, che potrebbe cambiare gli equilibri di un affare già complesso, aprendo a scenari inaspettati. Resta da capire se l’interesse partenopeo si tradurrà al più presto in un’offerta o se resterà soltanto una “pressione” aggiuntiva nella delicatissima partita a tre. Una telenovela da cui, lo assicuriamo, potranno emergere nuovi colpi di scena.