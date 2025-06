Corriere dello Sport: “Palermo, a sinistra c’è Bradaric”

In attesa della definizione dell’accordo con Filippo Inzaghi per la guida tecnica del Palermo, iniziano già a delinearsi le prime aree di intervento per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei nodi principali da sciogliere riguarda il rafforzamento della fascia sinistra, reparto considerato insufficiente in termini di profondità e qualità.

Il direttore sportivo Carlo Osti, in scadenza di contratto al 30 giugno ma vicino al rinnovo, si muoverà in base alle indicazioni del nuovo allenatore. Tuttavia, come evidenzia ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, alcune valutazioni sono già in corso, indipendentemente dalla firma di Inzaghi, ancora legato contrattualmente al Pisa. Durante il mercato di gennaio, Osti aveva scelto di non modificare l’equilibrio a sinistra, per non intaccare il limite dei 18 over in rosa, concentrando gli sforzi su altri ruoli più urgenti come il portiere, il centrale difensivo e il centravanti.

Servono rinforzi: Bradaric nel mirino

Ora però, scrive ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’approccio potrebbe cambiare: il solo Lund, classe 2001, non è sufficiente a coprire il binario mancino, anche considerando che Pierozzi può adattarsi ma non è uno specialista del ruolo, e Aurelio è destinato con ogni probabilità al riscatto da parte dello Spezia. Inoltre, Di Francesco, impiegato come esterno a tutta fascia, ha mostrato tutti i suoi limiti tattici in quella posizione, come nella recente sfida dei playoff a Castellammare di Stabia.

Il Palermo punterebbe quindi su un profilo esperto e pronto all’uso, verosimilmente un giocatore over, per aumentare la qualità in quella zona di campo. Un nome che circola è quello del croato Domagoj Bradaric, 25 anni, di proprietà della Salernitana ma in prestito al Verona con diritto di riscatto. Il club veneto sembra orientato ad esercitare l’opzione, ma il Palermo – insieme al Pisa – rimane interessato al laterale mancino classe 1999.

Novità anche nello staff

Con l’approdo ormai imminente di Inzaghi, sono previsti cambiamenti non solo a livello tecnico, ma anche nell’organigramma dello staff: si preannunciano infatti novità nell’area Performance e Fisioterapia, e un probabile rinnovamento nel settore dedicato al recupero degli infortuni.

