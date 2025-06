Corriere dello Sport: “Bari, De Laurentiis stringe per Nesta”

BARI – Il Bari è entrato nella fase decisiva della trattativa per portare Alessandro Nesta sulla propria panchina. Come riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il presidente Luigi De Laurentiis ha incontrato personalmente il tecnico romano a Roma per un pranzo chiarificatore, durante il quale ha cercato di capire le reali intenzioni dell’ex difensore della Nazionale in vista della prossima stagione.

Nesta, che ha ricevuto una proposta significativa da un club estero – con la prospettiva di avvicinarsi alla sua famiglia residente a Miami – non ha ancora preso una decisione definitiva. Tuttavia, sottolinea ancora Antonio Guido sul Corriere dello Sport, De Laurentiis è convinto che solo lui possa avere le argomentazioni giuste per convincere Nesta: un progetto ambizioso, un ingaggio contenuto ma dignitoso, e l’obiettivo di riportare il Bari tra le protagoniste della Serie B, puntando ai playoff da posizioni più prestigiose rispetto al recente passato.

Ringiovanimento e rilancio

La strategia del Bari, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, è chiara: non solo risultati sportivi, ma anche valorizzazione dei giovani talenti, molti dei quali osservati in Lega Pro, per iniziare un ringiovanimento necessario di una delle rose più anziane del campionato cadetto. In mattinata, il direttore sportivo Magalini aveva avuto un lungo colloquio telefonico con Nesta, il quale ha manifestato ancora alcune perplessità sul ritorno in Serie B dopo aver calcato palcoscenici di Serie A.

Nonostante questo, il presidente De Laurentiis non ha esitato a esporsi direttamente, segno della grande considerazione riposta nel profilo dell’ex tecnico della Reggiana. Bari, piazza appassionata e ambiziosa, potrebbe rappresentare per Nesta la scintilla giusta per un rilancio, dopo un’annata sportiva deludente che, forse, non è ancora riuscito a lasciarsi alle spalle.

Attesa e alternative congelate

Nel frattempo, si attende una risposta definitiva. L’agente di Nesta, Fali Ramadani, è all’estero, ma i tifosi biancorossi sperano in un epilogo positivo. Anche perché, come evidenzia Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la risoluzione del contratto con Moreno Longo è un passaggio chiave che sbloccherebbe il mercato e permetterebbe di avviare un nuovo ciclo.

Se l’opzione Nesta dovesse sfumare, le alternative più accreditate restano Abate e Aquilani, due profili giovani e promettenti ma con poca esperienza, valutati comunque come piani B. Sottil, invece, si avvicina ormai al Modena. Tuttavia, è l’immagine e il carisma di Nesta – portatore di valori sportivi ed etici profondi – che potrebbe realmente placare il malcontento di una piazza provata da un’annata difficile e dalla gestione Longo, e aprire un nuovo capitolo di speranza.