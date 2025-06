Corriere dello Sport: “Pescara, il nodo Baldini. Tutto ruota attorno al suo sì”

Dove eravamo rimasti? Alla Serie B, conquistata all’ultimo respiro in una notte da sogno. Ma se da un lato la festa per la promozione non si è ancora spenta del tutto, dall’altro il Pescara è già chiamato a calarsi nuovamente nella sua dimensione più abituale: quella della cadetteria, frequentata ben 36 volte negli ultimi 50 anni. A raccontarlo è Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, che ricostruisce l’atmosfera sospesa tra entusiasmo e pragmatismo nella città adriatica.

Verratti e Sebastiani al 50%: nasce la Delfino Capital

A rendere ancora più entusiasmante il momento del club è la suggestiva discesa in campo di Marco Verratti, pronto a legarsi ufficialmente alla società che lo ha lanciato. Come spiega Febbo sul Corriere dello Sport, manca ancora l’annuncio ufficiale, ma l’ex regista del Pescara zemaniano, poi stella del PSG e della Nazionale italiana campione d’Europa, ha ormai reso chiare le sue intenzioni: affiancare Daniele

Sebastiani nella nuova proprietà al 50%.

I due hanno dato vita alla Delfino Capital, veicolo che ha rilevato tutte le quote precedenti di Sebastiani (pari all’84%) nell’attuale assetto societario. Verratti, ancora in attività e prossimo a iniziare una nuova stagione con l’Al-Duhail in Qatar (dopo l’esperienza all’Al-Arabi), non figura direttamente nei ranghi del club, ma è rappresentato dal commercialista monegasco Francesco Gilimberti. Per ora ha investito 2 milioni di euro, ma – sottolinea Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport – non si esclude che in futuro possa spingersi anche oltre, magari fino a chiudere la carriera proprio con la maglia biancazzurra.

Il nodo Baldini: tutto ruota attorno al suo sì

Ma se l’aria in città è ancora carica di entusiasmo, è altrettanto vero che si avvicina il momento delle scelte. Il primo tassello del nuovo progetto tecnico è legato al futuro dell’allenatore Silvio Baldini. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Baldini è diventato il “profeta” di Pescara: a differenza di altri grandi del passato come Zeman o Galeone, lui aveva dichiarato in anticipo l’obiettivo promozione, mantenendo la parola sia in estate nel ritiro di Palena sia nei momenti bui della stagione regolare.

Ora, però, tutto dipende dalla sua permanenza. Il suo sì è il vero punto di partenza per ogni valutazione tecnica, per ogni mossa di mercato, per ogni visione futura. Fino a quel momento, la programmazione rimane sospesa. Ma il Pescara, ora anche “roba” di Verratti, vuole farsi trovare pronto.