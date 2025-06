Corriere dello Sport: “Pisa, il Cholito la prima scelta. Radu al Celta Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Pisa è tornato in Serie A con un piano chiaro: costruire una squadra competitiva per rimanere nella massima categoria e puntare in alto. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i nerazzurri disporranno di un budget di circa 30 milioni di euro, dei quali 12-15 milioni saranno destinati all’acquisto di un attaccante strutturato, esperto, in grado di essere il leader offensivo della squadra.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Giovanni Simeone (29), attaccante argentino di proprietà del Napoli, già seguito da Genoa e Torino. L’interesse del Pisa per il figlio di Diego – che ha un passato proprio in maglia nerazzurra – non è solo tecnico ma anche simbolico: il legame affettivo tra la famiglia Simeone e la piazza toscana è ancora molto forte, come confermato dai messaggi inviati dopo la promozione.

Ma non c’è solo Simeone. Sempre secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, Alessio Zerbin (26), reduce dal prestito al Venezia, è un profilo molto gradito al presidente Giuseppe Corrado, che lo segue da quando militava nella Pro Vercelli. Il suo nome potrebbe diventare caldo una volta chiarita la questione allenatore. Per l’attacco resta in piedi anche la pista Lorenzo Colombo (23), mentre in difesa è vicino l’ingaggio di Pawel Dawidowicz (30), ex Verona, per cui è pronto un contratto biennale.

Gilardino in pole per la panchina, ma occhio a De Rossi

Il casting per la panchina è in pieno svolgimento. Come racconta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il favorito per guidare il nuovo Pisa in Serie A resta Alberto Gilardino (42), allenatore apprezzato anche dalla Cremonese. Tuttavia, tra i candidati figurano anche Daniele De Rossi (41), già contattato ma attualmente nel mirino del Parma, e alcuni profili stranieri ancora riservati. L’ingaggio dell’ex tecnico della Roma rappresenterebbe però un ostacolo non indifferente.

Nel frattempo, lo stesso Parma sta valutando l’ex Torino Paolo Vanoli (52), mentre tra le alternative rimane in considerazione Raffaele Palladino (41), tecnico che ha già avuto un passato sulla panchina emiliana.

Movimenti in uscita e affari esteri: Radu e Coppola lasciano l’Italia

Non solo entrate. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, diversi giocatori italiani si preparano a varcare i confini nazionali. Ionut Radu (28) ha raggiunto un accordo con il Celta Vigo, mentre Diego Coppola (21) ha detto sì al Brighton, che verserà circa 10 milioni al Verona. Infine, il Como resta in contatto con la Dinamo Zagabria per il talento croato Martin Baturina (22): il club lariano non intende però superare i 25 milioni complessivi, bonus inclusi.