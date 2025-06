Palermo, tutto fatto per Inzaghi. Torna anche Elia

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Filippo Inzaghi è pronto a diventare il nuovo allenatore del Palermo. Dopo settimane di trattative e un lungo corteggiamento, il club rosanero avrebbe finalmente trovato l’intesa con l’ex attaccante, protagonista della storica promozione in Serie A del Pisa dopo 34 anni di assenza.

Inzaghi avrebbe deciso di non proseguire la propria avventura in Toscana, attirato sia dal prestigio della piazza siciliana sia dalla solidità della proprietà, rappresentata dal City Football Group. Sempre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbero stati superati anche gli ostacoli legati alla clausola di rinnovo automatico scattata dopo la promozione del Pisa, rendendo dunque possibile l’approdo dell’allenatore in rosanero.

L’accordo, al momento, non prevede contropartite tecniche, ma le parti si aggiorneranno prossimamente per valutare eventuali ulteriori operazioni di mercato funzionali al progetto tecnico di Inzaghi.

Il primo possibile rinforzo: Salvatore Elia

In parallelo, Tuttomercatoweb.com anticipa anche quello che potrebbe essere il primo colpo del nuovo Palermo targato Inzaghi: il ritorno dell’esterno offensivo Salvatore Elia, reduce da una stagione con lo Spezia, durante la quale ha collezionato 36 presenze e realizzato due reti.

Come riferisce ancora Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, nella giornata di ieri si è svolto un incontro positivo tra le parti per riportare il classe 1999 a Palermo, dove aveva già giocato nella stagione 2021/22 realizzando tre gol in undici apparizioni. La trattativa sarebbe in fase avanzata e la chiusura potrebbe arrivare a breve.