Palermo, 16.504 il numero definitivo di abbonamenti

Attraverso un comunicato sui i propri canali ufficiali, Il Palermo ha reso noto il numero definitivo di abbonati per assistere alle gare casalinghe dei rosanero per la stagione 2025-26. Il club di Viale del Fante ha ringraziato i 16.504 tifosi che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento, facendo registrare un incremento di circa 3.000 tessere rispetto alla passata stagione.

Di seguito il comunicato del club:

“La Campagna Abbonamenti del Palermo FC, conclusasi sabato 23 agosto, ha fatto registrare un risultato straordinario: 16.504 tifosi hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle gare casalinghe dei rosanero nel Campionato di Serie BKT 2025-2026. Si tratta del migliore dato di abbonati dalla rifondazione del Club nel 2019, con un incremento di circa 3.000 tessere rispetto alla stagione 2024-2025. Anche quest’anno, soltanto abbonandosi, ogni tifoso ha donato 2 euro per lo sviluppo del progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale del Club volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo.”