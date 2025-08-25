Virtus Entella, in chiusura per Moretti dalla Cremonese

Dopo il buon esordio in campionato contro la Juve Stabia, la Virtus Entella è alla ricerca di rinforzi in difesa, e starebbe per chiudere un interessante colpo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i biancocelesti sono in chiusura con la Cremonese per prelevare il centrale Lorenzo Moretti.

Classe 2002, Moretti arriverebbe in Liguria a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Adesso, dopo l’iniziale sondaggio delle scorse settimane, la società di Chiavari vuole affondare il colpo, beffando Carrarese e Frosinone che avevano mostrato interesse per il difensore.