Spezia, fatta per Beruatto dal Pisa

Dopo la sconfitta all’esordio in campionato in casa contro la Carrarese, lo Spezia è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero chiuso l’accordo con il Pisa per portare in Liguria il difensore Pietro Beruatto.

Classe ’98, Beruatto arriverebbe allo Spezia a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Il terzino sinistro ha disputato la scorsa stagione con la maglia della Sampdoria, dove non ha trovato molto spazio, collezionando soltanto 16 presenze. Ora per lui sembra tutto pronto per una nuova avventura nel campionato cadetto.