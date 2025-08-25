Spezia, fatta per Beruatto dal Pisa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Dopo la sconfitta all’esordio in campionato in casa contro la Carrarese, lo Spezia è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero chiuso l’accordo con il Pisa per portare in Liguria il difensore Pietro Beruatto.

Classe ’98, Beruatto arriverebbe allo Spezia a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A. Il terzino sinistro ha disputato la scorsa stagione con la maglia della Sampdoria, dove non ha trovato molto spazio, collezionando soltanto 16 presenze. Ora per lui sembra tutto pronto per una nuova avventura nel campionato cadetto.

Ultimissime

Spezia, fatta per Beruatto dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Palermo, 16.504 il numero definitivo di abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Virtus Entella, in chiusura per Moretti dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Monza, UFFICIALE: Ganvoula va in Arabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Venezia, Busio: «Il Palermo è una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025