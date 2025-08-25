Addio CALHANOGLU: ecco il sostituto ideale | Ma è una “bandiera” della Juve

L’Inter per gran parte dell’estate è sembrata vicinissima a dire addio al centrocampista turco che però è stato riconfermato.

Il calciomercato dell’Inter è stato contraddistinto da un’attenta strategia. I nerazzurri hanno piazzato colpi importanti sin dalle prime battute della sessione, assicurandosi giovani talenti destinati a crescere. Tra i primi arrivi si annoverano il centrocampista Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e l’esterno Luis Henrique dal Marsiglia, seguiti a breve dal promettente attaccante Ange-Yoan Bonny, prelevato dal Parma.

Un’operazione significativa in uscita ha riguardato Nicola Zalewski. Dopo il riscatto dalla Roma, il laterale polacco è stato ceduto a titolo definitivo all’Atalanta per una cifra importante, generando una plusvalenza.

Per rinforzare il reparto di centrocampo, l’Inter ha colmato il vuoto lasciato dalla partenza di Kristjan Asllani, passato al Torino in prestito con diritto di riscatto. Il sostituto individuato è Andy Diouf, un giovane mediano di grande prospettiva, arrivato a titolo definitivo dal Lens.

Nonostante gli acquisti già conclusi, la dirigenza nerazzurra non ha smesso di sognare. Il grande obiettivo per l’attacco rimane Ademola Lookman, ma l’operazione si è rivelata complessa, con l’Atalanta che ha opposto una forte resistenza. Le parti restano al momento distanti.

Rebus Calhanoglu

L’Inter ha vissuto un momento di tensione in avvio di estate. Hakan Çalhanoğlu, perno della squadra, è stato al centro di voci di mercato e di una lite a distanza con il capitano Lautaro Martínez. La presunta rottura tra i due è emersa in seguito al Mondiale per Club, dove il turco era rimasto ai margini. Lautaro, parlando dell’impegno necessario per vestire la maglia nerazzurra, aveva lanciato un messaggio che era stato interpretato come una frecciata nei confronti del compagno.

Le parole di Lautaro hanno spinto Calhanoglu a pubblicare un comunicato sui social, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio. Tuttavia, il giocatore e il club hanno successivamente chiarito la situazione. Il turco ha ribadito il suo amore per l’Inter e, al suo rientro alla Pinetina, ha confermato che la questione con Lautaro era stata risolta.

Virata sull’ex Juve

Il Galatasaray ha a lungo inseguito Hakan Çalhanoğlu, con l’obiettivo di riportare in patria il talentuoso centrocampista. La trattativa con l’Inter si è protratta per diverse settimane, ma i nerazzurri hanno sempre respinto le offerte. Nonostante la volontà del club turco di investire su di lui, l’operazione non si è concretizzata.

Di fronte al rifiuto dell’Inter, i turchi hanno virato con decisione su un altro obiettivo di spessore: l’ex Juventus Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si trova ora in uscita dall’Olympique Marsiglia a seguito di una lite nello spogliatoio. Il Galatasaray sta spingendo per chiudere l’operazione, offrendo al giocatore un contratto importante per convincerlo a trasferirsi in Turchia.