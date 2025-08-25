Reggiana, Fico: «Con il Palermo potevamo portare a casa un pareggio»

Dopo l’esordio in campionato al “Barbera” contro il Palermo, nel postpartita ha parlato del match ai microfoni di “Teletricolore” il vicepresidente della Reggiana Giuseppe Fico. «È un peccato avere perso perché col passare dei minuti potevamo portare a casa il pareggio», ha dichiarato il vicepresidente dei granata.

Fico ha poi continuato: «Un errore di qualche singolo ha permesso all’avversario di riprendere il vantaggio, ma il rammarico rimane». E sui rosanero ha commentato così: «Il Palermo è una grande squadra, ha investito tanto perché vuole vincere e salire in Serie A. Uscire con un risultato positivo sarebbe stato importante anche per l’ambiente granata: lo stadio era pieno e caloroso, sarebbe stato un punto secondo me meritato. Alla fine, comunque, i valori in campo si sono visti».