Siracusa, UFFICIALE: arrivano Capanni e Zanini
Arrivano due volti nuovi in casa Siracusa. Il club siciliano ha ufficializzato, con un comunicato sui propri canali, di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del centravanti brasiliano Luan Capanni e dell’esterno Mattia Zanini. L’attaccante arriva agli azzurri dopo aver disputato 2 stagioni nel Latina, club con il quale ha messo a segno tre reti in 19 partite disputate. L’esterno ha invece disputato le ultime due stagioni nell’Albinoleffe, e vanta più di 300 presenze in Serie C.
Di seguito il comunicato del club siciliano per Capanni:
“𝙇𝙪𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙥𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖. 𝘈𝘵𝘵𝘢𝘤𝘤𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘴𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 2000, 𝘦̀ 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘢𝘻𝘪𝘰, 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘦𝘴𝘰𝘳𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘈, 𝘦 𝘩𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘗𝘳𝘪𝘮𝘢𝘷𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯. 𝘕𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘩𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘰𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘓𝘢𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊. 𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘦𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘥𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘪𝘮𝘢𝘯𝘦 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘦𝘴𝘰𝘳𝘥𝘪𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰”
Questo invece il comunicato del club per Zanini:
𝙈𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤 𝙕𝙖𝙣𝙞𝙣𝙞 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖
𝘌𝘴𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 ‘94, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘭𝘣𝘪𝘯𝘰𝘭𝘦𝘧𝘧𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊, 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 300 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘦. 𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘩𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘳𝘪𝘵𝘪𝘳𝘰 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘦𝘴𝘰𝘳𝘥𝘪𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰