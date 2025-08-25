Juve Stabia, vicino Balcot dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

La Juve Stabia è da settimane in cerca di un rinforzo in difesa, e adesso, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, sembra essere molto vicina al terzino del Torino Côme Bianay Balcot. Il trasferimento, però, è strettamente legato al mercato in uscita dei campani.

Classe 2005, interessate ad Balcot ci sarebbero anche tre club di Serie C: Latina, Ternana e Vicenza. Le tre squadre sono attualmente sullo sfondo a monitorare la situazione. Sta di fatto che per l’ufficialità del trasferimento del francese alle Vespe bisognerà attendere che il club campano provvederà a piazzare delle uscite.

