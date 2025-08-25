Ex rosa, Emerson Palmieri ad un passo dal Marsiglia

Agosto 25, 2025

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 27: Emerson Palmieri of West Ham during the UEFA Europa Conference League group B match between West Ham United and Silkeborg IF at London Stadium on October 27, 2022 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

L’ex difensore del Palermo Emerson Palmieri è molto vicino ad una nuova avventura nel campionato francese. Infatti, come si legge su TuttoMercatoWeb.com, il terzino è molto vicino ad approdare al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Le trattative tra il club francese ed il West Ham United procedono a buon ritmo, con l’OM che ha pronto un contratto biennale da fare firmare al difensore.

Classe ’94, Emerson arriva da una stagione intensa con i londinesi: per lui ben 31 presenze in totale, dove ha messo a segno 2 gol e un assist. Il Marsiglia sembrerebbe dunque orientato con decisione verso l’ex rosa, la cui esperienza e solidità lo rendono un investimento interessante.

