Spezia, idea Vogliacco per sostituire Wisniewski

Molto caldo nelle ultime ore il mercato dello Spezia. Per il club ligure, secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, questa potrebbe essere la settimana decisiva per la cessione del difensore Przemyslaw Wisniewski, valutato dagli Aquilotti intorno ai 4 milioni di euro.

Il DS Melissano è già alla ricerca di un sostituto, e pare avrebbe messo nel mirino il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco. Nei giorni scorsi anche il Palermo ha mostrato il suo interesse per il classe ’98, e dopo il Pisa adesso è arrivata un nuova contendente per i rosanero nella pista che porta al centrale difensivo.