Palermo, un compleanno da vivere insieme: le scuole protagoniste del 125° anniversario

Il Palermo FC si prepara a celebrare un traguardo storico. L’1 novembre 2025 il club compirà 125 anni dalla sua fondazione e la città vivrà settimane di festa in vista della ricorrenza. In occasione della gara Palermo-Pescara, in programma proprio il giorno dell’anniversario alle ore 19:15 al “Renzo Barbera”, la società ha deciso di coinvolgere direttamente i bambini delle scuole elementari di Palermo, veri eredi della passione rosanero.

Come comunicato dal club, nasce così un contest dedicato alle scuole, chiamate a realizzare uno striscione di auguri per la squadra. Ogni istituto potrà proporre un elaborato scelto tramite un concorso interno. Il tema sarà libero: scritte, illustrazioni o un mix dei due, purché al centro resti la celebrazione del 125° anniversario e della storia del Palermo.

Regole del contest

Gli striscioni dovranno rispettare alcune regole precise:

obbligatorio l’uso di almeno uno dei colori sociali (rosa, magenta, bianco, oro);

proporzioni orizzontali 188×620 cm;

invio in formato JPEG, PNG o PDF tramite l’apposito form entro le 23:59 del 16 ottobre 2025.

Il Palermo sceglierà i disegni vincitori e provvederà a realizzarli in grande formato. Gli striscioni selezionati saranno poi esposti nella parte superiore della gradinata del Barbera durante la partita dell’anniversario.

Un regalo speciale per i piccoli artisti

I bambini delle scuole vincitrici saranno invitati allo stadio nei giorni precedenti al match per vivere da vicino l’atmosfera della festa rosanero. Per gli istituti che non risulteranno vincitori, ci sarà comunque uno spazio di visibilità: i loro striscioni saranno mostrati attraverso i canali ufficiali del club.

Il Palermo vuole così celebrare non solo la sua storia ma anche il futuro, affidando alle nuove generazioni un ruolo da protagonisti in una ricorrenza che promette di essere indimenticabile.