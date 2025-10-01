Bari, tegola Vicari: lesione al retto femorale, stop di almeno due mesi

Brutte notizie per il Bari e per mister Longo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Francesco Vicari, uscito al 17’ della sfida contro la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione di alto grado (terzo grado) al muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Il club biancorosso, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli accertamenti:

«SSC Bari comunica che gli esami a cui è stato sottoposto Francesco Vicari, per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso».

I tempi di recupero per l’esperto difensore centrale si stimano in almeno due mesi di stop, una tegola pesante per la retroguardia del Bari in vista delle prossime partite di campionato.