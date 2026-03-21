Padova-Palermo, tensione in campo: scintille tra Di Mariano e Ranocchia
Momenti di tensione all’Euganeo nel corso del secondo tempo di Padova-Palermo. Al minuto 58 si accende un acceso confronto tra Di Mariano e Ranocchia, con i due che si fronteggiano dopo un contrasto a centrocampo.
L’ex rosanero, oggi tra le fila del Padova, protesta animatamente, con Ranocchia che risponde a tono: ne nasce un battibecco che costringe l’arbitro Marinelli a intervenire per riportare la calma.
Clima inevitabilmente caldo, anche alla luce dell’inferiorità numerica del Palermo, in dieci uomini dal 25’ per l’espulsione di Rui Modesto.
La gara resta bloccata sullo 0-0, con grande agonismo in campo e tensione crescente in una sfida sempre più combattuta.