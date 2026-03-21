Serie B, colpi e ribaltoni all’intervallo: Catanzaro avanti, Juve Stabia reagisce. Palermo in difficoltà
Si chiudono i primi tempi delle gare del pomeriggio della 32ª giornata di Serie B, con risultati che iniziano già a incidere sulla classifica e sugli equilibri del campionato.
Colpo esterno del Catanzaro, avanti 1-0 sul campo del Cesena grazie alla rete di Iemmello al 34’, un risultato che proietta momentaneamente i calabresi ancora più vicini alla zona alta.
Reazione della Juve Stabia, che dopo essere passata in svantaggio trova il pareggio contro lo Spezia: all’intervallo il punteggio è sull’1-1, segnale di una gara aperta e combattuta.
Situazione complicata invece per il Palermo, fermo sullo 0-0 a Padova ma con un uomo in meno per l’espulsione di Rui Modesto, episodio che può pesare nella ripresa.
Risultati al 45’
Cesena-Catanzaro 0-1
Juve Stabia-Spezia 1-1
Padova-Palermo 0-0
Classifica LIVE
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 59
Catanzaro 55
Modena 47
Juve Stabia 43
Cesena 40
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Padova 35
Mantova 34
Empoli 33
Spezia 31
Sampdoria 31
Bari 31
Entella 31
Reggiana 30
Pescara 29
La classifica live vede il Catanzaro guadagnare terreno, mentre la Juve Stabia muove la propria posizione. Palermo stabile ma in una situazione delicata, tutto ancora da decidere nella ripresa.