Padova-Palermo, rosso a Rui Modesto: rosanero in dieci al 25’
Episodio chiave all’Euganeo nel corso del primo tempo di Padova-Palermo. Al minuto 25 i rosanero restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Rui Modesto, protagonista di un intervento duro e scomposto ai danni dell’ex Di Mariano.
Il direttore di gara, Marinelli, inizialmente lascia proseguire ma viene richiamato dal VAR: dopo la revisione al monitor, estrae il cartellino rosso diretto per l’esterno offensivo del Palermo. Una decisione che cambia l’inerzia del match, fino a quel momento in equilibrio sullo 0-0.
Inzaghi è ora costretto a ridisegnare l’assetto della squadra, con il Palermo chiamato a resistere in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco.
Oltre al peso sull’andamento della gara, l’espulsione avrà conseguenze anche sul prossimo impegno: Rui Modesto salterà infatti la sfida contro l’Avellino, in programma il 5 aprile dopo la sosta per le nazionali.