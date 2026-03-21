Padova-Palermo 0-1: le pagelle del match

Il Palermo, dopo la sconfitta contro il Monza e il pareggio contro la Juve Stabia, torna alla vittoria grazia alla rete di Bani arrivata al 92′. Il capitano rosanero sfrutta un pallone servito da Le Douaron che lo aveva ricevuto dopo un batti e ribatti. Con questo risultato il Palermo arriva a quota 61 punti e tiene nel mirino il terzo posto occupato dal Frosinone. Il Padova, invece, dopo tre sconfitte consecutive non riesce a svoltare. Di seguito i voti dei rosanero:

JORONEN 6: Due interventi durante tutto il match, entrambi su Di Mariano. Il primo durante la prima frazione di gara ma è un tiro da fuori centrale, il secondo su un tiro da distanza ravvicinata ma l’ex rosa non apre a sufficienza il piattone e gli calcia praticamente addosso. Nei minuti finali trema per una conclusione di Maras, che è fuori misura. Impreciso su quasi tutti i rinvii.





PIEROZZI 6,5: Parte braccetto, dopo l’espulsione di Rui Modesto torna sulla fascia ma è costretto a rimanere molto difensivo anche dopo l’ingresso di Peda, non lo saltano in nessuna occasione. Nel primo minuto di recupero un colpo di testa che fa tremare la retroguardia di casa.

BANI 7,5: Da vero capitano non molla mai e lotta su tutti i palloni regalando la vittoria ai rosanero al 92′. É bravo a sfruttare un pallone servitogli da Le Douaron. Si trova in posizione perfetta quando Ghiglione calcia da poco più avanti del dischetto di rigore a Joronen ribattendo. Si oppone ad un tiro da parte di Di Mariano e su quello di Caprari.

CECCARONI 5,5: Deve usare le maniere forti per fermare Lasagna, questo gli costa il giallo e subito dopo Inzaghi lo toglie. Durante i minuti giocati ha coperto bene la sua zona vista la spinta offensiva dei padroni di casa.

dal 54′ MAGNANI 6: Entra praticamente a freddo, si immola su un tiro da distanza ravvicinata e usa tutta l’esperienza accumulata negli anni per non farsi mettere in difficoltà.

AUGELLO 6,5: Spinge sulla fascia e arriva sul fondo praticamente fino al 90′, i cross però non sono così precisi e giocabili per i compagni. Ottima anche la sua fase difensiva.

SEGRE 6,5: Cerca di dare il solito aiuto dal punto di vista della corsa e della grinta, ma la squadra è costretta a rincorrere vista l’inferiorità numerica e non può incidere.

Dal 64′ GIOVANE 6: La sua freschezza è utile a contrastare ed inseguire gli avversari.

RANOCCHIA 5,5: In parità numerica si allarga sul centrosinistra per impostare il gioco, poi si piazza davanti la difesa a fare schermo e il gioco latita.

RUI MODESTO 4: Era la prima da titolare in maglia rosanero, sicuramente non la dimenticherà. La sua gara dura poco meno di 25 minuti per fallo su Di Mariano che gli costa il cartellino rosso.

PALUMBO 5,5: Molto movimento, cerca di abbassarsi in mediana per aiutare la manovra, ma incide poco e Inzaghi lo toglie dopo i primi 45′ anche per dare equilibrio alla squadra.

dal 46′ PEDA 6: Come tutto il reparto difensivo stringe i denti e raddoppia lo sforzo per portare a casa almeno un pareggio.

JOHNSEN 5,5: Sfiora la prima rete con un colpo di testa su cross di Ranocchia. Nei primi secondi della ripresa arriva sul fondo e fornisce un cross in area che fa tremare i padroni di casa.

Dal 77′ VASIC 6: Ha una buona occasione, il rimbalzo non gli permette di condurre bene la sfera che poi si spenge sul fondo. Nel finale protegge palla su Pastina che è costretto al fallo, anche per frustrazione, che gli costa il rosso.

POHJANPALO 5: Praticamente assente in fase offensiva perché anche lui è costretto alla fase di copertura, ma quando il Palermo riparte non gli arrivano palloni giocabili.

dal 64′ LE DOUARON 6,5: Cerca di conquistare lo spazio lasciato dal Padova che in superiorità numerica spinge alla ricerca del gol, anche per lui è difficile trovare spazio ma riesce ad incidere. Da sua discesa nasce l’azione del calcio d’angolo e che poi porta al gol di Bani, sempre su suo passaggio.

INZAGHI 6: Sceglie una formazione camaleontica così da poter cambiare modulo a gara in corso, dopo 25′ deve cambiare il piano gara vista l’espulsione di Rui Modesto e la squadra si trova costretta a difendere. Cerca di cambiare qualcosa inserendo Le Douaron per sfruttare la velocità del francese, che riesce ad incidere regalando l’assist per la rete di Bani che regala la vittoria.