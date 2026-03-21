Palermo da impazzire: vince in 10 a Padova. Tris Juve Stabia, crolla il Catanzaro. Risultati e classifica aggiornata
Pomeriggio ricco di emozioni nella 32ª giornata di Serie B, con risultati pesanti sia in zona playoff che nella lotta salvezza. A prendersi la scena è il Palermo, protagonista di una vera impresa sul campo del Padova.
I rosanero, rimasti in inferiorità numerica, riescono comunque a portare a casa una vittoria fondamentale per 1-0, dimostrando carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio. Tre punti pesantissimi che rafforzano la posizione nelle zone alte della classifica.
Clamoroso anche il risultato di Cesena, dove i padroni di casa ribaltano il Catanzaro imponendosi 3-1. Un ko che frena la corsa dei calabresi, mentre i romagnoli rilanciano le proprie ambizioni.
Spettacolo a Castellammare, dove la Juve Stabia travolge lo Spezia con un netto 3-1, consolidando la propria posizione in zona playoff e mandando un segnale forte al campionato.
Risultati finali
Cesena-Catanzaro 3-1
Juve Stabia-Spezia 3-1
Padova-Palermo 0-1
Classifica aggiornata
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Mantova 34
Padova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
Il Palermo sale a quota 61 punti e resta pienamente in corsa per la promozione, mentre la Juve Stabia si consolida in zona playoff. Frenata importante per il Catanzaro, mentre lo Spezia scivola sempre più in zona calda.