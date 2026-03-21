Palermo da impazzire: vince in 10 a Padova. Tris Juve Stabia, crolla il Catanzaro. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
655160165_18567247819028480_7774292771833076978_n

Pomeriggio ricco di emozioni nella 32ª giornata di Serie B, con risultati pesanti sia in zona playoff che nella lotta salvezza. A prendersi la scena è il Palermo, protagonista di una vera impresa sul campo del Padova.

I rosanero, rimasti in inferiorità numerica, riescono comunque a portare a casa una vittoria fondamentale per 1-0, dimostrando carattere, compattezza e grande spirito di sacrificio. Tre punti pesantissimi che rafforzano la posizione nelle zone alte della classifica.


Clamoroso anche il risultato di Cesena, dove i padroni di casa ribaltano il Catanzaro imponendosi 3-1. Un ko che frena la corsa dei calabresi, mentre i romagnoli rilanciano le proprie ambizioni.

Spettacolo a Castellammare, dove la Juve Stabia travolge lo Spezia con un netto 3-1, consolidando la propria posizione in zona playoff e mandando un segnale forte al campionato.

Risultati finali
Cesena-Catanzaro 3-1
Juve Stabia-Spezia 3-1
Padova-Palermo 0-1

Classifica aggiornata
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Mantova 34
Padova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

Il Palermo sale a quota 61 punti e resta pienamente in corsa per la promozione, mentre la Juve Stabia si consolida in zona playoff. Frenata importante per il Catanzaro, mentre lo Spezia scivola sempre più in zona calda.

Altre notizie

Entella Palermo 1-1 (7)

Padova-Palermo 0-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Marzo 21, 2026
WhatsApp Image 2026-03-21 at 16.23.37

Padova-Palermo, tensione in campo: scintille tra Di Mariano e Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 154459

Serie B, colpi e ribaltoni all’intervallo: Catanzaro avanti, Juve Stabia reagisce. Palermo in difficoltà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
WhatsApp Image 2026-03-21 at 15.26.55

Padova-Palermo, rosso a Rui Modesto: rosanero in dieci al 25’

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 143222

Sampdoria nel caos: cori choc e minacce a Bogliasco, tifosi contro squadra e proprietà (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
653873185_1497023455408770_1435276205365112361_n

Padova-Palermo 0-1: cuore rosanero, Bani segna al 93’ in inferiorità

Katia Virzì Marzo 21, 2026
Palermo Entella 3-0 (69) joronen

Padova-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Andreoletti e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini presenta la sfida con la Sampdoria: «Servirà massima attenzione, squadra esperta e ambiziosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Calafiori

Italia, Calafiori chiama il Mondiale: «Siamo più forti, serve solo crederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 084142

Il Gazzettino: “C’è il Palermo. Gomez prova a dare la scossa al Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (3) gomez belli Silva

Corriere del Veneto: “Padova senza ultrà, ma con il Palermo torna il turbo Papu”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Mattino: “Padova, uniti più che mai. Tifosi palermitani anche in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

655160165_18567247819028480_7774292771833076978_n

Palermo da impazzire: vince in 10 a Padova. Tris Juve Stabia, crolla il Catanzaro. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Entella Palermo 1-1 (7)

Padova-Palermo 0-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Marzo 21, 2026
WhatsApp Image 2026-03-21 at 16.23.37

Padova-Palermo, tensione in campo: scintille tra Di Mariano e Ranocchia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 154459

Serie B, colpi e ribaltoni all’intervallo: Catanzaro avanti, Juve Stabia reagisce. Palermo in difficoltà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
WhatsApp Image 2026-03-21 at 15.26.55

Padova-Palermo, rosso a Rui Modesto: rosanero in dieci al 25’

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026