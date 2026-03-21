Il Palermo torna alla vittoria: ma quanta fatica!

Rosario Di Stefano Marzo 21, 2026
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Dopo due gare a secco di vittorie, il Palermo di mister Filippo Inzaghi torna a mettere la freccia. Allo Stadio Euganeo, i rosanero, con non poche difficoltà, si aggrappano alla tenacia del proprio capitano, strappando una vittoria che mantiene accese le belle speranze. Dopo un avvio di gara divertente e imprevedibile, Rui Modesto decide di mettere in seria difficoltà il match dei suoi, facendosi espellere per un fallo decisamente evitabile. Da lì in poi la gara cambia radicalmente e tutti i tatticismi e le idee pre-match lasciano spazio alla paura di subire un gol che potesse ulteriormente tagliare le gambe ai siciliani. Alla fine a spuntarla sono proprio i rosanero, sfruttando l’unica vera occasione a favore.

UNA VITTORIA NEL SEGNO DI MATTIA BANI

Se questa vittoria dovesse portare un nome, sarebbe quello di Mattia Bani. Il capitano rosanero non smette più di raccogliere prestazioni gigantesche, diventando sempre più un pilastro nella retroguardia di mister Inzaghi. Tra anticipi e chiusure da vero leader, il difensore ex Genoa mette anche il mantello da centravanti, trovandosi al posto giusto al momento giusto. Contro il Padova è un muro assoluto, riuscendo ad allontanare qualsiasi singola palla pericolosa vicino alla porta difesa da Jesse Joronen. Difende, costruisce e segna. È decisamente un calciatore di altra categoria.


ADESSO SERVE MANTENERE IL PASSO

Da adesso in poi, l’obiettivo deve essere solo uno: mantenere questo ritmo. I due passi falsi nelle ultime uscite, sommati all’andamento del match dell’Euganeo, avrebbero potuto complicare in maniera significativa le ambizioni dei rosanero, soprattutto sotto l’aspetto emotivo. E invece l’epilogo favorevole potrebbe addirittura giocare l’effetto opposto, cacciando definitivamente tutti i fantasmi negativi. Persino Inzaghi, un po’ scosso dall’andazzo del match, ha voluto comunque continuare sulla sua strada, forzando dei cambi sulla carta sorprendenti. L’uscita di Joel Pohjanpalo e Antonio Palumbo su tutte avrebbe indirettamente potuto lanciare un segnale alla squadra, che invece ha compreso le scelte del proprio tecnico senza mai disunirsi. Il Palermo, dunque, torna a una vittoria che è ossigeno puro per il rush finale di campionato, in attesa dei possibili passi falsi delle contendenti. Poi la sosta, forse al momento giusto: arriverà con una vittoria importante in un momento importante. Insomma, tutto si è riallineato e il destino torna così tutto nelle proprie mani.

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