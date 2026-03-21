Padova-Palermo, silenzio stampa e tensione: Andreoletti ora rischia

Clima pesantissimo in casa Padova dopo la sconfitta contro il Palermo. Come trapela dalla sala stampa dello stadio Euganeo, la società ha deciso per il silenzio stampa, mentre sono in corso riflessioni profonde sulla posizione dell’allenatore Matteo Andreoletti.

Il ko contro i rosanero, arrivato all’ultimo respiro con il gol di Bani al 93’, ha acuito una situazione già delicata. I biancoscudati, infatti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive, un filotto negativo che ha fatto scivolare la squadra verso le zone pericolose della classifica.





Il margine sulla zona playout e sulla retrocessione si è drasticamente ridotto, aumentando la pressione sull’ambiente e sulla guida tecnica. La pausa del campionato arriva in un momento cruciale e potrebbe rappresentare il punto di svolta per eventuali decisioni della società.

La sensazione è che siano ore decisive: il futuro di Andreoletti è ora sotto esame, con la dirigenza chiamata a valutare il da farsi per invertire una rotta sempre più preoccupante.