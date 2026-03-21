Primavera, Palermo ko a Bari: 2-1 e rosanero ancora in difficoltà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Sconfitta esterna per il Palermo Primavera, battuto 2-1 dal Bari nella gara valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 2. La squadra guidata da Del Grosso conferma il momento complicato, uscendo dal campo senza punti al termine di una sfida equilibrata ma decisa dagli episodi.

Il match si sblocca al 33’ del primo tempo, quando Sidibe porta in vantaggio i padroni di casa. Il Palermo prova a reagire e nella ripresa trova il pareggio al 12’ grazie a Schirliu, riportando il risultato in equilibrio.


La gara sembra indirizzata verso il pareggio, ma al 38’ del secondo tempo è Spadavecchia a trovare il gol decisivo che regala i tre punti al Bari.

Per i rosanero una sconfitta che pesa in classifica e che obbliga la squadra a reagire nelle prossime giornate per invertire la rotta.

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