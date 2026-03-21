Padova-Palermo 0-1, Inzaghi esulta: «Vittoria straordinaria, in dieci abbiamo fatto una grande partita»

Grande soddisfazione nelle parole di Filippo Inzaghi al termine della vittoria del Palermo contro il Padova, arrivata al 93’ con il gol di Bani e conquistata in inferiorità numerica per oltre un’ora.

Il tecnico rosanero ha esaltato la prestazione della squadra:

«Abbiamo fatto una grandissima partita in dieci uomini, vincere così è stato straordinario. Non abbiamo mai sofferto, anzi: negli ultimi dieci minuti loro perdevano tempo e noi giocavamo per fare gol. Sarei stato contento anche senza vittoria, ma vincere così è davvero bello».





Inzaghi ha poi sottolineato il contributo decisivo della panchina:

«I cambi sono entrati bene, c’è grande soddisfazione. Sono stati importanti perché sono entrati con la giusta motivazione ed è anche merito loro se abbiamo portato a casa i tre punti».

Il tecnico ha evidenziato anche l’atteggiamento della squadra dopo l’espulsione:

«Non abbiamo mai mollato, né oggi né nelle partite precedenti. Anche dopo il rosso abbiamo difeso con grande voglia e siamo stati premiati. Nel finale non abbiamo buttato via palloni, ma abbiamo cercato di costruire per trovare il gol».

Spazio anche a un pensiero per gli avversari:

«Il Padova è una società che mi sta simpatica, faccio i complimenti all’allenatore per la promozione dell’anno scorso. Oggi speravo di soffrire un po’ meno, hanno giocatori che possono metterti in difficoltà».

Infine, lo sguardo al futuro:

«Ora arriva la sosta e poi ci prepareremo per queste sei finali. La mentalità è quella giusta e vogliamo riportare in alto questa società».

Una vittoria che pesa e che conferma il carattere di un Palermo capace di soffrire e colpire al momento giusto.