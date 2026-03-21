Padova-Palermo 0-1, Inzaghi esulta: «Vittoria straordinaria, in dieci abbiamo fatto una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Grande soddisfazione nelle parole di Filippo Inzaghi al termine della vittoria del Palermo contro il Padova, arrivata al 93’ con il gol di Bani e conquistata in inferiorità numerica per oltre un’ora.

Il tecnico rosanero ha esaltato la prestazione della squadra:
«Abbiamo fatto una grandissima partita in dieci uomini, vincere così è stato straordinario. Non abbiamo mai sofferto, anzi: negli ultimi dieci minuti loro perdevano tempo e noi giocavamo per fare gol. Sarei stato contento anche senza vittoria, ma vincere così è davvero bello».


Inzaghi ha poi sottolineato il contributo decisivo della panchina:
«I cambi sono entrati bene, c’è grande soddisfazione. Sono stati importanti perché sono entrati con la giusta motivazione ed è anche merito loro se abbiamo portato a casa i tre punti».

Il tecnico ha evidenziato anche l’atteggiamento della squadra dopo l’espulsione:
«Non abbiamo mai mollato, né oggi né nelle partite precedenti. Anche dopo il rosso abbiamo difeso con grande voglia e siamo stati premiati. Nel finale non abbiamo buttato via palloni, ma abbiamo cercato di costruire per trovare il gol».

Spazio anche a un pensiero per gli avversari:
«Il Padova è una società che mi sta simpatica, faccio i complimenti all’allenatore per la promozione dell’anno scorso. Oggi speravo di soffrire un po’ meno, hanno giocatori che possono metterti in difficoltà».

Infine, lo sguardo al futuro:
«Ora arriva la sosta e poi ci prepareremo per queste sei finali. La mentalità è quella giusta e vogliamo riportare in alto questa società».

Una vittoria che pesa e che conferma il carattere di un Palermo capace di soffrire e colpire al momento giusto.

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