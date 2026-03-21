Padova, ko fatale col Palermo: esonerato Andreoletti, Pagliuca favorito

Il Padova avrebbe deciso di esonerare Matteo Andreoletti. Secondo quanto riportato dalla stampa padovana, la decisione sarebbe stata comunicata in questi minuti sia alla squadra che allo stesso allenatore, al termine di una giornata già pesantissima dopo la sconfitta contro il Palermo.

Una scelta maturata dopo il quarto ko consecutivo, con la classifica che si è fatta sempre più preoccupante e il margine sulla zona playout ormai ridotto al minimo. La società avrebbe quindi deciso di intervenire per provare a dare una scossa immediata all’ambiente in vista del finale di stagione.





Sempre secondo quanto filtra da Padova, il nome più caldo per la panchina sarebbe quello di Guido Pagliuca, in pole per raccogliere l’eredità di Andreoletti. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi Aurelio Andreazzoli, profilo esperto che rappresenterebbe un’alternativa di livello.

Ore decisive per il futuro del Padova, con la dirigenza pronta a ufficializzare il nuovo corso per provare a invertire una rotta diventata ormai critica.