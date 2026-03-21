Padova-Palermo 0-1, Inzaghi: «Vittoria che vale doppio. A fine primo tempo Ranocchia nel sottopassaggio gridava che avremmo vinto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Grande soddisfazione nelle parole di Filippo Inzaghi dopo il successo del Palermo sul campo del Padova, arrivato al 93’ nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora. Il tecnico rosanero ha esaltato lo spirito della squadra ai microfoni ufficiali del club.

«Siamo molto contenti, giocare quasi tutta la partita in dieci non era semplice, però la squadra ha fatto una grande partita di spirito e carattere. Abbiamo sofferto poco nonostante l’inferiorità e speravo che con i cambi, con qualcuno fresco, potesse arrivare la zampata giusta».


Una vittoria dal peso specifico enorme:
«Questi sono tre punti che valgono doppio».

Inzaghi ha poi sottolineato la convinzione del gruppo anche nei momenti più difficili:
«La squadra è stata brava a crederci. A fine primo tempo Ranocchia nel sottopassaggio gridava che avremmo vinto. Questo è lo spirito giusto».

Decisivo anche l’apporto dei subentrati:
«Chi è entrato ci ha dato vivacità e voglia di andarla a vincere. Alla fine loro, con un uomo in più, perdevano tempo e noi battevamo velocemente le rimesse per cercare il gol».

Il tecnico ha poi evidenziato la mentalità mostrata:
«Questa è la mentalità che voglio vedere. La squadra si merita una giornata così e soprattutto i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto».

Emozione anche per l’esultanza dopo il gol decisivo di Bani:
«È bello vedere tutti andare sotto la curva. Anch’io ho avuto paura, sono arrivato fin là. Questa è una vittoria che vale tanto».

Infine, lo sguardo alla sosta e al finale di stagione:
«Speravo di finire con una vittoria, anche se non pensavo si mettesse così. La sosta ci permetterà di recuperare energie, poi avremo sei finali e le giocheremo al meglio».

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