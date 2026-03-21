Padova-Palermo 0-1, Bani: «Vittoria di cuore, gol sotto i tifosi un’emozione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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È il match winner dell’Euganeo e al termine della gara Mattia Bani si gode una vittoria pesantissima. Il capitano del Palermo, decisivo con il gol al 93’, ha commentato il successo contro il Padova ai microfoni ufficiali del club.

«È stata una vittoria di grande cuore. Faccio i complimenti ai miei compagni perché abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio. Non era facile, si era messa in salita, ma siamo stati bravissimi a cogliere l’occasione e a concedere poco al Padova».


Un gol che vale tre punti e che arriva nel recupero, sotto il settore ospiti:
«È un’emozione bellissima. Mi sono ripreso un po’ quello della settimana scorsa, che mi era rimasto in gola. Mi dispiaceva non aver portato i tre punti, oggi invece ci siamo riusciti e sono molto contento».

Bani ha poi sottolineato la capacità della squadra di soffrire nei momenti chiave:
«Sono vittorie fondamentali. Oggi abbiamo fatto un colpo importante, la squadra ha saputo soffrire e colpire al momento giusto».

Infine, lo sguardo alla sosta e al finale di stagione:
«Adesso ci riposiamo, ricarichiamo le energie e ci faremo trovare pronti per la prossima partita contro l’Avellino. Dobbiamo allenarci bene e arrivare preparati a questo finale».

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